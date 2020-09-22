Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu göreve başladı - Son Dakika

Güdül Kaymakamlığına atanan Hatice Cemre İncesu, görevine başladı.
İncesu, 1992 yılında Hatay ili Dörtyol İlçesinde doğdu. 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Denizli Kaymakam adayı olarak göreve başladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kaymakam refikliği stajını tamamlamasının akabinde Denizli'nin Buldan ve Babadağ ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:37 - Kaynak: AA
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