Güdül Kaymakamı İncesu, sof kumaşı dokuyan kadınları ziyaret etti - Son Dakika

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu, "Kadın Eliyle Bir Tarih Dokunur" projesi kapsamında ilçede sof kumaşı dokuyan kadınlarla görüştü.

Kaymakam İncesu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr Sema Tağı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden uzmanlarla Boyalı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Boyalı Fengere Kooperatifi Başkanı Bahriye Süer tarafından hayata geçirilen proje kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

İncesu, bu çalışmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Kadınlara öncülük eden muhtarımızı tebrik ediyorum. Köyde böylece tiftik yünü de değerlendirilmiş olacak." dedi.

Prof. Dr. Tağı da, atölye haline getirilen eski okulda yapılan çalışmalarla ilgili kadınları tebrik ettiğini ifade etti.

Muhtar Süer ise sof, kumaşının önemli bir kumaş türü olduğunu belirterek, "Bu kumaşı tiftik yününden dokuyoruz. Özellikle daha kaliteli ve yumuşak olması için oğlak yününün kullanılması çok önemli." diye konuştu.