Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan köy ziyareti - Son Dakika

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, beraberindekilerle Çağa Mahallesi'nde köy sakinleriyle toplantı düzenledi.

İncesu, burada yaptığı konuşmada, sorunları çözmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Yalçın ise Çağa Mahallesi'ndeki sorunların çözümü için koordineli bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi.