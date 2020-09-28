Güdül Kaymakamı ve Belediye Başkanı, İnönü Mağaraları ile Sorkun Gölet'inde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları'nda ve Sorkun Göleti alanında incelemelerde bulundu.
İlçeye bir süre önce atanan Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları alanında ve Sorkun Göleti çevresinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam İncesu, çalışmalar halkında belediye başkanı Muzaffer Yalçın'dan bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:07 - Kaynak: AA
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