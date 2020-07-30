Güdül Kaymakamı Zeynep Acar şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Güdül Kaymakam Zeynep Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Acar'a, şehit aileleri ziyaretinde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, Jandarma Komutanı Harun Atuçuranoğlu, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tülün Eroğlu da eşlik etti.

Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulunduklarını söyledi.

Şehit ailelerini bu anlamlı günde ziyaret etmenin önemli olduğunu belirten Acar, "Ailelerin durumlarını öğrendik. Bizlerden bir istekleri olup olmadığını sorduk. Şehit anaları, şehit ailelerimizin evlatları, bu cennet vatanımız için canlarını feda ettiler. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.