Güdül kirazı Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında yerini aldı - Son Dakika

Güdül ilçesinde yetiştirilen kiraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında satışa sunuldu.

Güdül Belediye Başkanı Yalçın, bir süre önce Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kuruluşu olan Sera AŞ'nin Genel Müdürü Mahmut Candan ve Satın alma sorumlusu Yusuf Taşdan'ın ilçelerine geldiğini belirtti.

Kendisini ziyaret eden Candan ve Taşdan'ın, ilçedeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunduğunu anımsatan Yalçın, yapılan görüşmelerin üzerine hemen toplanan 500 kilogram kirazın Ankara'ya gönderildiğini kaydetti.

Yalçın, kiraz göndermeye devam edeceklerini ve Güdül kirazının Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği mağazalarında bundan böyle satışta olacağını söyledi.