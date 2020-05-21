Güdül, Ramazan Bayramı'na hazır - Son Dakika

Cittaslow (Sakin şehir) unvanına sahip Ankara'nın Güdül ilçesi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cittaslow Genel Merkezi tarafından 2020 Mart ayında üyelik başvurularının onaylandığını hatırlatarak, Türkiye'nin 18. sakin şehri olduklarını belirtti.

Ramazan Bayramı öncesinde ilçede genel temizlik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yalçın, "Koronavirüs salgını sonrasında sürecin önümüzdeki dönemlerde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Koranavirüs salgını her şeyi çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bayram dolayısıyla 25 Mayıs Pazartesi günü kurulamayacak halk pazarının yarın kurulacağı bildirildi.