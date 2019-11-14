Son Dakika Haberleri: Güdül'ün Cittaslow adaylık sürecinde sona gelindi
Son Dakika Güncel Güdül'ün Cittaslow adaylık sürecinde sona gelindi

Güdül'ün Cittaslow adaylık sürecinde sona gelindi

6 saat önce

Güdül ilçesinin sakin şehir (Cittaslow) adaylığı başvurusunda sona gelindiği bildirildi.

Güdül'ün Cittaslow adaylık sürecinde sona gelindi, System.String[]

Güdül ilçesinin sakin şehir (Cittaslow) adaylığı başvurusunda sona gelindiği bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bir süre öncesi Cittaslow adaylığı için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Çalışma kapsamında son değerlendirme süreci için Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent Kösem'in ilçeye geldiğini belirten Yalçın, "Adaylık sürecinden bugüne kadar destek ve ilgilerinden dolayı bir önceki dönem Belediye Başkanımız Hava Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Güdül ilçesi her şeye layık bir ilçedir." dedi.

Heyetin İnönü Mağaraları alanı, Sorkun göleti ve Yaşilöz Mahallesindeki asma köprüyü incelediği bildirildi.

Muzaffer Yalçın, Türkiye, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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