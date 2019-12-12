Son Dakika › Güncel › Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı - Son Dakika
Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı
6 saat önce
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü, Özel Politika kapsamında Çaycuma ilçesinin Güdüllü Köyü'nde "Kadın Giyim Modelist Yardımcısı" kursu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü, Özel Politika kapsamında Çaycuma ilçesinin Güdüllü Köyü'nde "Kadın Giyim Modelist Yardımcısı" kursu düzenlendi.
Güdüllü Köyünde ilk kez düzenlenen kurs katılımcıları memnuniyetlerini "Hayatımızda ilk kez kursa katılacağız, çok heyecanlıyız. İşkur'a teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdiler. Mülakat sonrası kursa katılacak olan 12 kursiyere 16.12.2019 - 17.04.2020 tarihleri arasında haftada 5 gün olmak üzere saat 09.00-13.20 arası Güdüllü Köy Konağında eğitim verilecek - ZONGULDAK
Son Dakika Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı Esra Erol'da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü