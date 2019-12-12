Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı - Son Dakika

Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı

6 saat önce

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü, Özel Politika kapsamında Çaycuma ilçesinin Güdüllü Köyü'nde "Kadın Giyim Modelist Yardımcısı" kursu düzenlendi.

Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı, System.String[]

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü, Özel Politika kapsamında Çaycuma ilçesinin Güdüllü Köyü'nde "Kadın Giyim Modelist Yardımcısı" kursu düzenlendi.


Güdüllü Köyünde ilk kez düzenlenen kurs katılımcıları memnuniyetlerini "Hayatımızda ilk kez kursa katılacağız, çok heyecanlıyız. İşkur'a teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdiler. Mülakat sonrası kursa katılacak olan 12 kursiyere 16.12.2019 - 17.04.2020 tarihleri arasında haftada 5 gün olmak üzere saat 09.00-13.20 arası Güdüllü Köy Konağında eğitim verilecek - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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