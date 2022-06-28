Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum

28.06.2022 17:46

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Güdül ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Güdüllü bir vatandaş, "250 lirayla geldim ben, iki çantayla dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Ben, çocuğumu doktora götüremiyorum." dedi.

Ali Babacan, dün Ankara'nın Güdül ve Nallıhan ilçelerinde vatandaşlarla sohbet etti. DEVA Partisi, Babacan'ın yolda karşılaştığı Güdüllü bir vatandaşla sohbetine ilişkin videoyu bugün basınla paylaştı. Babacan ile vatandaş arasında şu diyalog yaşandı;
Vatandaş: 'Millet köyüne dönsün.' Millet ne yapacak köyünde? 'Köyüne, yuvasına dönsün' diyor, ne yapacağım ben köyde?
Babacan: Köyde tarım yapsın istiyorlar ama tarım yapacak hali yok ki milletin.
Vatandaş: Neyle tarım yapacak? Tarlalar boş ya boş. Yeşilöz köyüne gidelim, bütün araziler boş. Keşke öküzlerle çift sürerek dursaydık başkanım.
Babacan: Gübre alamıyorlar, mazot alamıyorlar.
Vatandaş: Kesinlikle.
Babacan: Seçimlerde bunlar gidecek inşallah.
Vatandaş: İnşallah başkanım.
Babacan: Bu seçimde bitiyor.
Vatandaş: Bu çocuklar ne olacak başkanım? Bu çocuklar her şeye, bolluğa alıştılar. Bu çocuklar bolluğa alıştı başkanım. Bu çocukların hali ne olacak? Bak, insanlar ölüyor. Karı-koca birbirini öldürüyor. Cinayetler çoğaldı ya. Kötü yolluluk çoğaldı; cinayetler, her şey çoğaldı ya. Olamaz böyle bir şey.
Babacan: Sıkıntılar çok, biliyoruz. Ama ilk seçimde bu millet söyleyeceğini söyleyecek ve düzelecek inşallah yani.
Vatandaş: 250 lirayla geldim ben, iki çantayla dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Ben, çocuğumu doktora götüremiyorum. Adam, kendisini saltanat sanıyor saraylarda. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Babacan: Değişecek, değişecek inşallah. İlk seçimde değişecek, ilk seçimde inşallah.

YORUMLAR
500
Ali Babacan: Emekli Maaşıyla, Asgari Ücretle Geçinmek Diye Bir Şey Söz Konusu Değil Ali Babacan: Emekli Maaşıyla, Asgari Ücretle Geçinmek Diye Bir Şey Söz Konusu Değil
Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Demokrasi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 20:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement