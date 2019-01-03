Guduric Uzun Yıllar Fenerbahçe'de Kalmak İstiyor

Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Marko Guduric, uzun yıllar sarı-lacivert formayı giymek istediğini bildirdi.

Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Marko Guduric, uzun yıllar sarı-lacivert formayı giymek istediğini bildirdi.



Ülkesinde yayın yapan "Sport Klub" haber sitesine konuşan Guduric, sezonun geride kalan bölümü, Fenerbahçe Beko günleri ve Zeljko Obradovic hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Sezonun geride kalan bölümünde artık sakatlık sorunu olmadığı için daha güçlü ve iyi antrenmanlar yapabildiğini belirten Guduric, "Ayrıca takımdaki ikinci senem. Sistemi biliyorum. Maçlarda takıma katkı yapmam daha kolay oldu. İyi oynuyor, güzel sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sistemine de değinen Guduric, bu sistemin temel özelliklerinin disiplin ve her oyuncunun rolünü bildiği bir takım oyunundan geçtiğini vurguladı.



Guduric, takım olarak iyi oynadıkları ve bireysel olarak oyunda daha çok kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Benim üstlendiğim rol savunmaya enerji katmak, en agresif oyunculardan biri olmak ve hücumda takım arkadaşlarıma şut imkanları yaratmak. Bu sezon topla çok daha fazla oynuyor olmak ve takım arkadaşlarıma şut şansları oluşturmak hoşuma gidiyor."



Oyun kurucu özelliklerini ve fiziğini güçlendirmek istediğinin altını çizen Guduric, THY Avrupa Ligi'nde bir hafta içinde iki maç oynamadıkları dönemlerde bireysel antrenmanlar yaptığını belirtti.



Guduric, başta Zeljko Obradovic olmak üzere geçen sezon kulübe yeni geldiğinde herkesin kendisini olağanüstü karşıladığını belirterek, "Ben de dinlemeye ve öğrenmeye, iyi bir öğrenci olmaya çabalıyorum." yorumunu yaptı.



Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar kalabileceğini kaydeden Guduric, "Geçen sezon yeni geldiğimde de 10 yıllık sözleşme imzalayabileceğimi söylemiştim, zira kulüpteki organizasyon ve insanlar beni çok etkilemişti. Aynı hislerim bu yıl için de geçerli. Daha devam eden sözleşmem var. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz, ama kesinlikle kendimi uzun süre Fenerbahçe'de görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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