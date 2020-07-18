Guelor Kanga konuştu: 'Trabzonspor'a gitmek istiyorum' - Son Dakika

Guelor Kanga konuştu: 'Trabzonspor'a gitmek istiyorum'

Sparta Prag'ın yeni sözleşme teklifini reddeden 1.67 boyundaki yıldız, "Gelişmeler halinde duruma bakacağım. Şu an neler olacağını bilmiyorum ama Trabzonspor'a transfer olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sparta Prag'ın yeni sözleşme teklifini reddeden 1.67 boyundaki yıldız, "Gelişmeler halinde duruma bakacağım. Şu an neler olacağını bilmiyorum ama Trabzonspor'a transfer olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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2018'de Sparta Prag'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan Guelor Kanga'nın bu sezon sözleşmesi sona eriyor.



26 MAÇTA 12 GOL ATTI, 5 ASİST YAPTI


Futbolcunun gelmeye bu kadar istekli olması nedeniyle Trabzonspor yönetimi de yeniden harekete geçme kararı aldı. Devre arasında talip olunan ama yüksek bonservis parası nedeniyle gerçekleşmeyen bu transfer için bordo- mavili yöneticilerin birkaç gün içerisinde işi bitirebileceği belirtiliyor.


Bonservis bedeli ödenmeyecek olması ve Kanga'nın gelmek istemesi bu işin kısa sürede olumlu şekilde bitirilebileceğini gösteriyor.


Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun transfer ekibine, "Kanga ile temas kurun" talimatı verdiği de dile getiriliyor. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 12 gol attı, 5 de asist yaptı.


HAYRAN BIRAKMIŞTI


Bordo-mavililer Kanga'yı sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanımıştı. Fırtına, Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, bir gol, iki asistle oynamıştı.


O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da dikkatini çeken 29 yaşındaki yıldız için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. (Fotomaç)


Ahmet Ağaoğlu, Sparta Prag, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:16 

Son Dakika Spor Guelor Kanga konuştu: 'Trabzonspor'a gitmek istiyorum' - Son Dakika Spor
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