Guerrilla Çok Oyunculu Horizon Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Guerrilla Çok Oyunculu Horizon Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

29.09.2021 19:34

Killzone ve Horizon serilerinin arkasındaki stüdyo Guerrilla Games, çok oyunculu bir Horizon oyunu geliştiriyor olabilir.

Guerrilla Çok Oyunculu Horizon Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Killzone ve Horizon serilerinin arkasındaki stüdyo Guerrilla Games, çok oyunculu bir Horizon oyunu geliştiriyor olabilir.

Horizon Zero Dawn ve devam oyunu Forbidden West öncesinde Killzone serisi ile hem tek kişilik hikaye tabanlı oyunlar hem de çok oyunculu oyunlara imza atan Guerilla Games, Horizon ile sadece tek kişilik oyunlar geliştirmeye başlamıştı. Ancak bu durum değişecek gibi gözüküyor.

Stüdyonun resmi internet sitesinde yer alan iş ilanları, Guerrilla'nın çok oyunculu bir oyun geliştirdiğine işaret ediyor. Bunlardan biri olan kıdemli sosyal sistemler tasarımcısı pozisyonu için açılan ilanda, "Oyuncu toplulukları ve sosyal özellikler için tutkulu, oyuncuların oyun içinde başkalarıyla bağlantı kurabileceği yaratıcı yollar keşfedebilecek" birisi aranıyor. İlanın devamında, "Sosyal sistemler ve oyuncu etkileşimleri üzerine odaklanmış, birden fazla tasarımcıdan oluşan çekirdek bir ekiple çalışacaksınız ve kaliteli özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamak için görev alacaksınız" ifadesi geçiyor.

Bir başka pozisyon olan kıdemli oyun yazarı için açılan ilanda ise, "Açık dünya RPG oyunlarda, online oyunlarda ve MMORPG'lerde hikaye ve hikaye anlatımı konusunda geniş bilgi sahibi" birisi aranıyor.

Bu pozisyonlardaki iş ilanlarının stüdyonun Horizon markasıyla ilgili olup olmadığı net değil ancak VGC'nin kaynaklarına göre, stüdyo en başından beri Horizon Zero Dawn'da çok oyunculu elementler yer almasını planlıyordu fakat oyunun diğer bölümlerine odaklanmak adına bu plandan vazgeçildi. Hatta, 2014'te sızan Horizon Zero Dawn'a ait bir konsept tasarımda, oyunda birden fazla kişinin online co-op şekilde robotik yaratıklarla mücadelesi gösteriliyordu.

Yine VGC'nin kaynaklarına göre, Sony serinin devam oyunu Horizon Forbidden West'te co-op özelliği olmasını istiyordu ancak geliştirici stüdyo Guerrilla Games bunu daha ileriki bir projeye saklamak istedi. Bu projenin Horizon 3 veya spin-off bir Horizon oyunu olabileceği öne sürülüyor.

Horizon Forbidden West, 18 Şubat 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkacak.

Horizon Forbidden West Aloy Karakteri Son Derece Gerçekçi Gözükecek

The post Guerrilla Çok Oyunculu Horizon Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir appeared first on SaveButonu.

Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500

oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Guerrilla Çok Oyunculu Horizon Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:05 Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:42 Son Dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı
19:38 Son Dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı
18:58 MGK sonrası yayımlanan bildiride Rusya ve Ukrayna detayı öne çıktı
18:53 MGK bildirisinde Rusya ve Ukrayna'ya kritik çağrı: Savaşa son verip tahıl anlaşmasına geri dönülmeli
18:31 YouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanal
18:17 YouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanal
18:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdim etti
18:09 Cevapları kağıttan mı okudu? İsmail Kartal'ın görüntüsü basın toplantısına damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 20:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Guerrilla Çok Oyunculu Horizon Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement