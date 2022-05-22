GUHEM, 2022 Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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GUHEM, 2022 Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yapacak

22.05.2022 13:50
GUHEM, 2022 Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yapacak

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 Uluslararası Uzay Kongresine (International Space Convention-ISC 2022) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 Uluslararası Uzay Kongresine (International Space Convention-ISC 2022) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) desteğiyle dünyanın en önemli uzay aktörlerinin bir araya geleceği 2022 Uluslararası Uzay Kongresi GUHEM'de gerçekleştirilecek

9-11 Eylül'de düzenlenecek kongreye dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. Üç gün sürecek kongre, uzay meraklılarının buluşma noktası olacak.

2022 Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisinin sektör temsilcileri GUHEM'de buluşacak. Açılışını TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın yapacağı kongrede, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapılacak.

Kongreye NASA ve ESA astronotlarıyla Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90'dan fazla konuşmacı katılacak.

Uluslararası Uzay Kongresi, şirketlere uluslararası ortaklıklar kurmaları için fırsat sağlayarak uzay alanında Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacak. Dünya uzay sektörünü Bursa'da ağırlayacak olan kongre, tecrübe paylaşımı, iş birliği ve endüstriyi daha da ileri taşımak için uygun bir platform sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Türkiye'nin 18-22 Eylül'de Paris'te gerçekleşecek 73. Uluslararası Astronotik Kongresine (IAC) hazırlandığını ve bu kongrenin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleşmesi için TUA önderliğinde Uluslararası Astronotik Federasyonuna (IAF) başvuru yapıldığını belirtti.

Mirahmetoğlu, Paris'te gerçekleşecek oylama öncesinde lobi çalışmalarına destek vermek amacıyla 2022 Uluslararası Uzay Kongresinin önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da BTSO'nun ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdikleri GUHEM'in böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmasından çok memnun olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Havacılık, Türkiye, Bursa, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GUHEM, 2022 Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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