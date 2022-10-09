GUHEM, 22 ülkeden bilim merkezi yetkililerini ağırladı - Son Dakika
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GUHEM, 22 ülkeden bilim merkezi yetkililerini ağırladı

09.10.2022 16:02
GUHEM, 22 ülkeden bilim merkezi yetkililerini ağırladı

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı kapsamında 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı.

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı kapsamında 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, "Bilim Merkezleri ve Müzelerin Kültür ve Değişimde Rolü" ana temasıyla düzenlenen ASPAC 2022 Dünya Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve GUHEM iş birliğiyle Bursa'da gerçekleşti.

Konferansta gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan GUHEM, organizasyonun onur konuğu olan ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng, ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia ve 22 ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini konuk etti.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile merkezdeki düzenekleri deneyimleyen yetkililer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng, GUHEM'in çocuklarda ve gençlerde uzay ve havacılık farkındalığını artıracak bir yapı olduğunu ifade etti.

ASPAC 2022 Dünya Konferansı'nın Bursa'da gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Meng, "Dünyanın sayılı bilim merkezleri arasında yer alan GUHEM ile de bu sayede tanışma fırsatı yakaladık. Merkezi incelerken çok heyecanlandım. İçerideki her şey çok etkileyici bir şekilde kurgulanmış." değerlendirmesinde bulundu.

ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia ise GUHEM'i ziyaret eden herkesin havacılığa, uzaya ve astronomiye dair yepyeni bilgiler edinebileceğini belirterek, "Uzay ve havacılık gibi önemli bir temayla kurgulanmış olan merkezdeki her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bursa böyle bir bilim merkezine sahip olduğu için oldukça şanslı" ifadelerini kullandı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde devam eden ASPAC 2022 Dünya Konferansı'nın ikinci gününde GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, konuşmacı olarak yer aldı.

Mirahmetoğlu, "Kültürlerle Olan Bağımızı Güçlendirmemizi Sağlayan Teknolojiler" oturumunda açılış konuşması gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Bursa, Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GUHEM, 22 ülkeden bilim merkezi yetkililerini ağırladı - Son Dakika

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