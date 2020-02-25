GUHEM, açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile birlikte, 23 Nisan tarihinde hizmete girecek Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulundu. Bilim merkezinde açılış öncesi son hazırlıkların yapıldığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM'in gelecekte 'Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında yapacağı hamlelere' zemin teşkil edeceğini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ortaklaşa inşa edilen GUHEM'de son rötuşlar yapılıyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve TÜBİTAK yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi niteliğindeki GUHEM'de yapılan çalışmaları inceledi. Prof. Dr. Mandal, bilim merkezinin 'havacılık ve uzay alanındaki' tüm istasyonlarını gezerek, uçak simülatörlerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM'in açılışının 23 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi. BTSO ile ortaklaşa yaptıkları, TÜBİTAK'ın da katkı sağladığı bilim merkezinin 'Türkiye'nin 2023 hedeflerine varabilmesi adına' uzay ve havacılık alanında önemli atılımların yapılmasına ciddi bir basamak olacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Burası, Bursa gibi gelecek vizyonu olan bir şehir için olmazsa olmaz bir mekandır. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. GUHEM'in şimdiden, ülkemiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Ciddi ve zahmetli bir süreç oldu. Son düzlükteyiz. Çevre düzenlemeleri ve küçük detaylar halledilmeye çalışılıyor" dedi.



TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal ise GUHEM'in 'her yaş grubundan insana hitap eden' teknolojiyi kullanan değil üreten insanlara ev sahipliği yapacak bir merkez olacağını dile getirdi. Bilim merkeziyle ilgili sürecin 2014 yılında başladığını, dünyadaki örnekler incelenerek tematik bir alt yapı oluşturulduğunu hatırlatan Prof.Dr. Mandal, "Sadece Bursalıların değil çevre iller ile Türkiye'deki tüm uzay ve havacılık meraklılarının gelip, hem havacılık hem de uzay alanında hayallerini gerçekleştirebileceği bir mekan ortaya çıkmış. Ülke olarak 'Bu alanda ben de varım' diyebileceğimiz bir alt yapı sağlanmış. Tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.



BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de uzay, havacılık ve savunma sektörlerinin sanayinin yüksek teknolojili üretime dönüşümünde stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin ana hedefinin çocuklara uzay ve havacılık alanında yeni bir vizyon kazandırmak olduğunu vurgulayan Şener, Bursa'nın marka değerine katkı sağlayacak mimarisi ile merkezin bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) 'Kamusal Yapılar' kategorisinde ödül aldığını hatırlattı. BTSO Başkan Yardımcısı Şener, "Göreve geldiğimiz 2013 yılında ortaya koyduğumuz vizyon projelerimizden birisi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ile geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize bu bakış açısını kazandırmayı hedefliyoruz. Projemize büyük destekler veren Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ile birlikte Bursa'ya sembol bir eser kazandırdık. Bu merkezin Türkiye için ayrı bir önemi var. 'Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi' niteliğiyle Bursa'da inşa edilen GUHEM'deki uzay ve havacılıkla ilgili eğitim maksatlı 154 interaktif düzeneğin tamamı yerli üretimdir" şeklinde konuştu. - BURSA