GUHEM, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesine üye oldu - Son Dakika

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesinin (BASDEC) üyesi oldu.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından uzay havacılık ve savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan BASDEC'in 4. Olağan Genel Kurulu, GUHEM'de gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu'nun da katıldığı genel kurulda alınan kararla GUHEM, BASDEC üyeliğine kabul edildi. Toplantının ardından GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, BASDEC üyelerine GUHEM gezisinde eşlik ederek merkez hakkında bilgiler aktardı.

Dünyadaki birçok bilim merkezini incelediklerini, GUHEM'in şu ana kadar gördükleri bilim merkezlerinden çok daha iyi konumda olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Bizim BASDEC'teki amacımız hem kümelenme üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak hem de stratejik sektörlerin önünün açacak projeler geliştirmektir. GUHEM gibi merkezlerimiz uzay ve havacılık sektörlerindeki dönüşümü hızlandırmak adına atılmış çok önemli adımlardır." ifadesini kullandı.

Mirahmetoğlu ise Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayindeki hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren BASDEC'in üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, GUHEM'in bu üyelikle vizyonunu daha da genişleteceğini aktardı.

GUHEM'in, BASDEC'in hedeflerinde önemli bir ayağını oluşturacağına dikkati çeken Halit Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"GUHEM, Milli Uzay Programımızda da yer alan uzay farkındalığı ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesi amacına hizmet etmek için BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen bir proje. BASDEC de aslında bu konunun altyapısını oluşturmak için çalışmalara imza atıyor. Özellikle uzay farkındalığı noktasında biz geleceğe ümitle bakıyoruz. Artık BASDEC'in bir üyesi olarak GUHEM de bu misyonunu kümelenmenin diğer üyeleri ile birlikte daha güçlü bir şekilde yerine getirecektir."