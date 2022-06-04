GUHEM'de "Space Hackathon Yarışması" 9 Haziran'da başlayacak

Bursa'da, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezince (GUHEM), bilim festivali 9. Science Expo etkinlikleri kapsamında "Space Hackathon Yarışması" gerçekleştirilecek.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, uzay ve havacılık alanında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren GUHEM, özel uydu şirketi Plan-S iş birliğinde yarışma düzenliyor.

Bilim festivali çerçevesinde 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek hackathonda katılımcılar 36 saat boyunca kendilerine sunulan uzay ve uzay alt sistemleri ile ilgili olaylara çözüm üretmek için mücadele edecek.

Space Hackathon'a ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurarak 3 kişilik hackathon takımında yer alabilecek.

Katılımcılar Karga Karga dijital altyapısı üzerinden "Özgelecek" raporlarını oluşturarak yarışmak istedikleri vakalarda "Yarışma Takımımı Kendim Oluşturacağım" veya "Yarışma Takımımı Özgelecek Algoritması Oluştursun" seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Yarışmaya katılmaya hak kazanan 3 kişilik 15 takım, GUHEM'de 36 saat içinde seçtikleri vaka üzerinden çözüm üretmek için çalışmalarını gerçekleştirecek.

Yarışmacılar projelerini üretirken alanında uzman mentorlardan destek alarak tasarım odaklı düşünme, teknik eğitim, sunum becerileri gibi konularda da eğitim alacak.

Hackathon sonunda hazırlanan final sunumları jüriyle paylaşılacak.

Yarışmanın birincisine 10 bin, ikincisine 7 bin 500, üçüncüsüne 5 bin lira ödül verilecek.

Hackathon

Hackathon, genellikle teknoloji bazlı bir şirket veya organizasyon tarafından düzenlenen ve programcıların bir proje üzerinde en iyi iş birliğini ortaya koyarak takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak çalıştığı bir etkinlik olarak tanımlanıyor.

Ekipler ortalama 24-48 saatte bir araya gelerek, verilen süre içinde hızlı bir çalışma ortaya koyup istenen görevleri diğer takımlardan daha iyi koşullarda yerine getirmeye çalışıyor.