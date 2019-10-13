Son Dakika Haberleri: GUHEM’e üst düzey ziyaret
Son Dakika Ekonomi GUHEM’e üst düzey ziyaret

GUHEM’e üst düzey ziyaret

41 dakika önce

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

GUHEM’e üst düzey ziyaret, System.String[]

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:01 
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