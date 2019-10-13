GUHEM’e üst düzey ziyaret
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Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:01
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki çeken sözler: Saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değil UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız