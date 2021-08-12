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GUHEM gençlerin uzay merakını artıracak - Son Dakika

GUHEM gençlerin uzay merakını artıracak

12.08.2021 11:42
GUHEM gençlerin uzay merakını artıracak, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle şehre kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle şehre kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Davut Gürkan, alanında Avrupa'nın en büyük merkezi olan GUHEM'in genç neslin uzay havacılığına merakını artıracağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri GUHEM'i ziyaret ederek, 154 düzeneğin yer aldığı merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Son yıllarda dünya genelinde büyük bir ivme kazanan uzay havacılık çalışmalarında ülkemizde de önemli adımlar atıldığının altını çizen Başkan Gürkan, "Özellikle insansız hava araçları teknolojisinde ortaya koyduğumuz başarı dünya ülkeleri tarafından takdirle takip ediliyor. İletişim, savunma ve daha birçok alanda geleceğin bu çalışmalarda olduğu hepimizin takdiridir. Bizler de Partimiz çatısı altında genel merkezimizle birlikte 81 ilimizdeki teşkilatlarımızda faaliyetlerine başlayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlıklarımızda yürüttüğümüz çalışmalarla atılan her adımın takipçisi ve destekçisi olarak ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

BTSO'nun 2013 yılında ortaya koyduğu vizyonla Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçen merkezin hayalinde uzay havacılık olanlar için cazibe merkezi olacağını dile getiren Davut Gürkan, "BTSO'nun vizyonunu GUHEM'de gördük. Güçlü bir altyapıya sahip olan Merkez, geleceğe dönük atılmış önemli bir adım. Uzay ve havacılık sektörleri gelecekte daha fazla önem kazanacak. İhtiyaçlar da buna göre şekillenmeye başladı. Bu kapsamda gelecek nesillerin bu vizyonla yetiştirilmesi önem arz ediyor. GUHEM'e gelen tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın uzay havacılığa bakış açıları değişecektir. Merkezin hayata geçmesinde emeği olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılında ortaya konulan hedef ve vizyonla GUHEM'i hayata geçirdiklerini belirterek, "Odamızın öncülüğünde kentimize kazandırdığımız GUHEM, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda uzay ve havacılık yolculuğunda Bursa'ya yeni bir misyon yüklemektedir. Uzay savunma ve havacılık alanı önümüzdeki 50 yılda dünya ekonomilerinin en önemli çalışma alanlarından birisini oluşturuyor. Bu konuda Bursa'yı merkez haline getirmeyi arzuluyoruz. Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz bu projenin hayata geçmesinde her zaman bizim en önemli destekçimiz oldu. Alanında Avrupa'da birinci, dünyada ilk 5'te yer alan GUHEM, genç neslin uzay havacılık alanına ilgi duymasını sağlayacak bir dönüşüm merkezi." şeklinde konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin uzay havacılıkla ilgili merakı olan gençlerin yetiştirilmesinde önemli bir misyon üstleneceğini söyledi.

Merkez haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Misafirler, astronotların uzaydaki yaşamından güneş sistemine, yolcu uçağı deneyiminden Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar 150'den fazla yerli imkanlarla hazırlanmış sergi ve düzeneği yerinde inceliyor. Pazartesi günleri kapalı olan merkez diğer günlerde ise 11.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. - BURSA

GUHEM gençlerin uzay merakını artıracak
GUHEM gençlerin uzay merakını artıracak
GUHEM gençlerin uzay merakını artıracak

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Havacılık, AK Parti, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GUHEM gençlerin uzay merakını artıracak - Son Dakika Ekonomi


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