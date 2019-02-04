Son Dakika Haberleri: Guiado, "İnsani Yardım" Girişi İçin Yürüyüş Düzenleyecek

Guiado, "İnsani Yardım" Girişi İçin Yürüyüş Düzenleyecek

20 dakika önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, insani yardımın ülkeye girişine izin verilmesi için yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Guiado,
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, insani yardımın ülkeye girişine izin verilmesi için yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Guaido, başkent Caracas'taki Ulusal Mecliste düzenlenen basın toplantısında, insani yardım, yeni yürüyüşler ve seçim teklifleri hakkında konuştu.

Guaido, Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülkenin daha desteğini aldıklarını belirterek "Artık 4 Şubat tarihi dünyanın Venezuela halkının fedakarlıklarını tanıdığı gün olarak hatırlanacaktır." dedi.

AB'nin tanıma kararı veren üyelerine teşekkür eden Guaido, yarın "büyükelçi" olarak niteledikleri ve bu ülkelerde çalışacak dış temsilcileri açıklayacaklarını duyurdu.

Guaido, ülkeye, Kolombiya, Brezilya ve Porto Riko üzerinden getirmeyi planladıkları insani yardım konusuna da değindi.

Yardımların ülkeye girmesi için Venezuela ordusuna izin vermesi çağrısında bulunan Guaido, "Bu yardımların ülkeye girmesi lazım. Ey Venezuela askeri, bunlar senin annen için, kız kardeşin için. Eğer yardımlar girmezse ölüme mahkumuz." ifadelerini kullandı.

Yardımlar girsin diye yürüyüşler düzenlenecek

Guaido, söz konusu yardımların ülkeye girmesini sağlamak için yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.

Venezuela'da dile getirilen iç savaş ihtimalini de reddeden Guaido, halkın yüzde 90'ının kendisini desteklediğini, bir iç savaş ihtimalinin bulunmadığını yineledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:42 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel
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