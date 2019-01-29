Guiado, Trump ile Görüştüğünü Doğruladı

Venezuela
'da kendini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD
Başkanı Donald Trump
ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu açıkladı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington
'un güçlü desteğini aldığı ülkedeki siyasi kriz konusunda konuştuğunu doğruladı. Guiado, "Evet, Başkan Trump ve dünyanın diğer devlet başkanlarıyla da konuştuk" dedi.
Guiado, konuyla ilgili Kolombiya
Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili
Devlet Başkanı Sebastian Pinera
, Arjantin
Devlet Başkanı Mauricio Macri ve İspanya
Başbakanı Pedro
Sanchez ile konuştuğunu da söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'ın, "Afganistan
görüşmeleri olumlu. Kolombiya'ya 5 bin asker" yazan notu da Guaido'ya soruldu. Guaido, "Hiçbir bilgim yok. Venezuela'da bugün çok karmaşık bir durumdayız. Önemli olan tüm dünya ülkelerinin Venezuelalıların fedakarlığını, demokrasinin kurtarılmasına yönelik arzularına olan büyük çabasının tanınmasıdır" dedi. - KARAKAS