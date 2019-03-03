Son Dakika Haberleri: Guiado, Venezuela'ya Doğru Yola Çıktı

Guiado, Venezuela'ya Doğru Yola Çıktı

15 dakika önce

Kendisini "Geçici Venezuela Devlet Başkanı" ilan eden Juan Guiado, Ekvador'dan ayrılarak, ülkesi Venezuela'ya doğru yola çıktı.

Guiado, Venezuela'ya Doğru Yola Çıktı, System.String[]
Kendisini "Geçici Venezuela Devlet Başkanı" ilan eden Juan Guiado, Ekvador'dan ayrılarak, ülkesi Venezuela'ya doğru yola çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ulusal Meclisi feshetmesi üzerine kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado ülkesine dönüyor. Yurtdışından destek toplamak ve Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek için görüşmelerde bulunmak için çevre ülkeleri dolaşan Guiado, son durağı olan Ekvador'dan ayrıldı.

Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno ile bir araya gelen Guiado, sosyal medya hesabından "Başkan Lenin'e, davamızı desteklediği için teşekkür ederim" dedi.

Salinas'tan Ekvador'un başkenti Guayaquil'e askeri uçakla uçan Guiado'nun ülkesine hangi uçuşla gireceği bilinmiyor. Guiado'nun Kolombiya ve ya Panama üzerinde bir yolcu uçağıyla ülkesine dönmesi bekleniyor. - GUAYAQUIL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika
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