Son Dakika Haberleri: Guidepoint Orta Doğu'da ofis açtı
Son Dakika Ekonomi Haber

Guidepoint Orta Doğu'da ofis açtı

1 saat önce

Guidepoint; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri piyasasına girerek uluslararası faaliyet alanını Orta Doğu'da genişlettiğini açıkladıKüresel şirketler için danışmanlık ve veri hizmetleri sağlayan New York merkezli Guidepoint;

Guidepoint Orta Doğu'da ofis açtı, System.String[]
Guidepoint; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri piyasasına girerek uluslararası faaliyet alanını Orta Doğu'da genişlettiğini açıkladı

Küresel şirketler için danışmanlık ve veri hizmetleri sağlayan New York merkezli Guidepoint; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri piyasasına girerek uluslararası faaliyet alanını Orta Doğu'da genişlettiğini açıkladı. Firma, tam donanımlı hizmet ofisini açarak Orta Doğu ve Afrika'daki hızla büyüyen müşteri tabanına yanıt vermeyi hedefliyor. Yeni ofisini Dubai'nin finans bölgesi olan Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (DIFC) açan şirket, uzman proje müdürlerine, deneyimli araştırmacılara ve iş geliştirme profesyonellerine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Guidepoint CEO'su Albert Sebag, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Dubai, devam eden global büyümemizin bir sonraki adımı oldu. Son birkaç yıl boyunca Seul, Düsseldorf ve Tokyo'da açtığımız yeni ofislerimizle ve hızla büyüyen ekibimiz için San Francisco ve Boston'da daha büyük tesislere taşınarak başarılı bir uluslararası büyüme gerçekleştirdik".

Direktör ve Orta Doğu Başkanı Bilal Sabouni ise yeni ofisin Pazar-Perşembe çalışma günleri ile özellikle Orta Doğu'daki müşteriler için 7/24 hizmet modelini güçlendireceğini belirterek sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Yerli destek ekibiyle yanıt süremizi kısaltarak müşteriyle kuracağımız birebir temas sayesinde kaliteli hizmet sağlayacağız". - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:13 Kaynak: İHA
New York, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Orta Doğu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak! Google Finlandiya'daki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Guidepoint Orta Doğu'da ofis açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]