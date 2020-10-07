Guidetti: "Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık" - Son Dakika

Guidetti: "Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık"

07.10.2020 14:13

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Öncelikle bütün sağlık ekibimizi tebrik ediyorum.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Öncelikle bütün sağlık ekibimizi tebrik ediyorum. İki hafta boyunca harika iş çıkardılar. Takım olarak bu maçın zorlu olacağını biliyorduk. Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık ve bu deneyimden en iyi şekilde kazanım elde etmeye çalıştık" dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen dördüncü hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek, dörtte dört yapmayı başardı. Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Öncelikle bütün sağlık ekibimizi tebrik ediyorum. İki hafta boyunca harika bir iş çıkardılar. Fiziksel olarak en iyi durumda bu maça çıkabilmemiz için çok çalıştılar. Takım olarak bu maçın zorlu olacağını biliyorduk. Elbette fiziksel olarak iyi bir durumda değildik. Ama oyuncularım bu maçın önemini biliyordu ve sahada iyi mücadele ettiler. Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık ve bu deneyimden en iyi şekilde kazanım elde etmeye çalıştık" dedi.

MELİS GÜRKAYNAK: "BİRBİRİMİZİ VE SAHADA OLMAYI ÖZLEDİK"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Takım olarak zor bir süreç geçirdik. Ama böyle bir sürecin yaşanabileceğini ihtimaller dahilindeydi. Hem mental hem de fiziksel olarak bu sürece hazırlıklıydık. Takım olarak bu süreci iyi bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. İki hafta bile olsa birbirimizi ve sahada olmayı özledik. Bu da Galatasaray maçına güzel yansıdı diye düşünüyorum. Tüm takım olarak tek antrenman yapmamıza rağmen güzel bir sonuçla sahadan ayrıldık" dedi.

(İHA)

Guidetti: Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Guidetti: Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Guidetti: Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Guidetti: Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Guidetti: 'Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık' - Son Dakika Spor

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