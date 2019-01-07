Son Dakika Haberleri: Guidetti'den Kız Çocuklarına Eğitim

Guidetti'den Kız Çocuklarına Eğitim

31 dakika önce

Türk Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Elazığ'da kız çocuklarına eğitim verdi.

Guidetti'den Kız Çocuklarına Eğitim, System.String[]
Türk Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Elazığ'da kız çocuklarına eğitim verdi.

Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından desteklenen "Yarının sultanları" projesi kapsamında Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti kız çocuklarına voleybolu sevdirmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında kız çocukları ile bir araya geldi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli ve kız çocukları katıldı.

Etkinlik kapsamında gruplar halinde kız çocuklarına, Türk Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti ve Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı oyuncusu Melis Gürkaynak tarafından eğitimler verildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Spor
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