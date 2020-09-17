Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz" - Son Dakika

Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz"

- Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz" VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "VakıfBank'ta beklenti asla değişmez. İyi başlamaktansa, iyi bitirmeyi seviyoruz.

- Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz"

İSTANBUL - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "VakıfBank'ta beklenti asla değişmez. İyi başlamaktansa, iyi bitirmeyi seviyoruz. Sezon sonunda kazanan olmak için sezon başlangıcını hangi yönlerimizi geliştirmemiz gerektiğini görmek için kullanıyoruz. Tüm önemli kupaları almak istiyoruz. Bunun için heyecanlıyız" dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'ne ikide ikiyle başladı. Ligin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 3-0'la geçen sarı-siyahlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni de aynı sonuçla mağlup etti. Sultanlar Ligi'nde 11 kez şampiyon olan VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin sezonu iyi bitirmek olduğunu söyledi.

Giovanni Guidetti: "Artık enteresan bir dünya var"

2008 yılından bu yana sarı-siyahlıları çalıştıran Giovanni Guidetti, "Bence enteresan bir sezon değil de artık enteresan bir dünya var. Artık yeni gerçekliğimiz bu. Antrenörler ve sporcular olarak yeni gerçekliği kabul edip, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Oyuncularım da bu durumu çok iyi anladı ve çok iyi çalışmaya başladı. Temmuz ve ağustos aylarını çok iyi hazırlanarak geçirdik. Oyuncularım çok agresif çalıştı. Çünkü voleybolu çok özlemişlerdi. Tekrar salonda olduğumuz için mutluyuz. Belki de hiçbirimiz voleyboldan bu kadar uzak kalmamıştık. Tekrar voleybol oynayabildiğimiz, rekabet edebildiğimiz için heyecanlıyız. Elbette taraftarımızın önünde oynamayı çok isterdik ama bu durumu kabullenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"VakıfBank'ta beklenti asla değişmez"

VakıfBank'ta hedefin hiçbir zaman değişmediğini söyleyen Guidetti, "VakıfBank'ta beklenti asla değişmez. Her kulvarda rekabet etmeyi severiz. İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz. Sezon sonunda kazanan olmak için sezon başlangıcını hangi yönlerimizi geliştirmemiz gerektiğini görmek için kullanıyoruz. Tüm önemli kupaları almak istiyoruz. Bunun için heyecanlıyız" diye konuştu.

Haak: "Takım olarak çok sıkı çalışıyoruz"

VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ise, "İki aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takım olarak çok sıkı çalışıyoruz. Uzun zamandır salonda değildik. Takım olarak çok daha fazla çalışmamız lazım. Uzun bir aradan sonra tekrar voleybol oynayabildiğimiz için mutluyuz. Elbette önümüzde çok maçımız var. Bu sezon her zaman hazırlanmamız gereken bir maç olacak. Sahaya döndüğümüz için çok keyifliyiz. Şampiyonlar Ligi dahil tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bizimle olmamasından dolayı üzgünüz. Onlar olmadan oynamak çok garip bir his. Çünkü seyircinin desteği bizi ayrıca motive ediyor. Ama takım olarak bu duruma alışmamız ve başarmamız lazım. Umarım tekrar salonumuzda hep beraber olacağımız günler gelir" şeklinde konuştu.

Guidetti: İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz

Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Aydın, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Guidetti: 'İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz' - Son Dakika Spor

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