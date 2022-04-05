Guidetti: "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz" - Son Dakika
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Guidetti: "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz"

05.04.2022 14:37
Guidetti: "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Fenerbahçe ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması öncesi, "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz" dedi.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Fenerbahçe ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması öncesi, "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz" dedi.

4 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan 2 ekipten biri olan VakıfBank, yarı final rövanş maçında yarın Fenerbahçe Opet'e konuk olacak. CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliao'nun rakibini belirleyecek mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak. Eşleşmenin ilk maçını VakıfBank 3-1 kazanmıştı.

Mücadele öncesi VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ve oyuncu Tuğba Şenoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

GİOVANNİ GUİDETTİ: "TAKIMIMIZA VE OYUNUMUZA HER ZAMAN İNANIYORUZ"

Takımına güvendiğini belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "İki harika takım arasında çok büyük bir maç bizleri bekliyor. Fenerbahçe Opet bu tarz maçları birçok kez tecrübe etmiş oyunculardan kurulu harika bir takım. Rakibimizin taraftar desteğini de düşündüğümüzde çok zor bir maç olacağına şüphemiz yok. Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

TUĞBA ŞENOĞLU: "İYİ HAZIRLANDIK VE HEYECANLA KARŞILAŞMAYI BEKLİYORUZ"

Kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğine değinen Tuğba Şenoğlu ise, "Belki de sezonun en zorlu mücadelesi olacak ancak VakıfBank olarak biz bu tarz maçlara alışığız. Kendimize güvenimiz tam. İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz. Umarım finale çıkan taraf oluruz" şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Imoco Conegliano'nun rakibini belirleyecek mücadelede sarı-siyahlıların 2 set kazanması final bileti için yeterli olacak.

(İHA)

Guidetti: Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz
Guidetti: Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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