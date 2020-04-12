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Guilherme antrenmanını eşiyle birlikte yapıyor
6 saat önce
Dünya etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon'un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.
Dünya etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon'un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.
Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:15
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