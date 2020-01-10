Guilherme Başiktaş'a yakın - Son Dakika
Son Dakika Spor Guilherme Başiktaş'a yakın - Son Dakika Spor

Guilherme Başiktaş'a yakın

6 saat önce

Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme, Beşiktaş'a yakın.

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Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme, Beşiktaş'a yakın.


Benevento'dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi yakın. Beşiktaş ile görüşme içerisinde olduğu öğrenilen Guilherme'nin siyah-beyazlılarla sözlü olarak anlaştığı ifade edildi.


Öte yandan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, bu transfer için Beşiktaş Kulübü ile bir görüşme içinde olmadıklarını aktararak, Guilherme'nin şu anda Yeni Malatyaspor oyuncusu olduğunu söyledi. Ravcı, oyuncunun siyah-beyazlılar ile anlaşması halinde kulüpten izin alması gerektiğini de ekledi.


Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum" dedi. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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