Guilherme'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.



Siyah beyazlı ekibe yeşil ışık yakan yetenekli oyuncu, " Türkiye'de mutluyum. Şimdilik tek düşüncem Yeni Malatya formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmak. Ama teklif gelirse neden olmasın?" dedi.



REAL MADRID MESAJI



Öte yandan Adis Jahovic de takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Jahovic, Guilherme'nin Real Madrid'de oynayabilecek potansiyele sahip olduğu mesajını verdi.



Golcü oyuncu, "Ben Guilherme'nin kalitesinde olsam gider Real Madrid'in kapısına 'Merhaba ben geldim' derim" şeklinde konuştu.