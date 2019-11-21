Son Dakika Haberleri: Guilherme'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
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Guilherme'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.


Siyah beyazlı ekibe yeşil ışık yakan yetenekli oyuncu, " Türkiye'de mutluyum. Şimdilik tek düşüncem Yeni Malatya formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmak. Ama teklif gelirse neden olmasın?" dedi.


REAL MADRID MESAJI


Öte yandan Adis Jahovic de takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Jahovic, Guilherme'nin Real Madrid'de oynayabilecek potansiyele sahip olduğu mesajını verdi.


Golcü oyuncu, "Ben Guilherme'nin kalitesinde olsam gider Real Madrid'in kapısına 'Merhaba ben geldim' derim" şeklinde konuştu.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:36 
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