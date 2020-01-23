Guilherme'den Beşiktaş itirafı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Guilherme'den Beşiktaş itirafı! - Son Dakika Spor

Guilherme'den Beşiktaş itirafı!

6 saat önce

Yeni Malatyaspor forması Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 2-1 mağlup etmelerine rağmen turnuvadan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Yeni Malatyaspor forması Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 2-1 mağlup etmelerine rağmen turnuvadan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.


Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğine dair samimi ifadeler kullanan yıldız oyuncu, siyah beyazlı ekibin harcama limitine takılmasından dolayı transfere TFF'den olumsuz yanıt geldiğini söyledi.


Guilherme, "Beşiktaş'a transferim harcama limitlerine takıldı, federasyon da kabul etmedi" dedi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:44 
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