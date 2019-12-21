Guilherme'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık! - Son Dakika
Son Dakika Spor Guilherme'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık! - Son Dakika Spor

Guilherme'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

6 saat önce

Yeni Malatyaspor forması Guilherme, isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guilherme'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık!, System.String[]

Yeni Malatyaspor forması Guilherme, isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Yetenekli oyuncu, adının büyük takımlarla anılmasının güzel olduğunu söyledi ve Yeni Malatyaspor'la kontratının devam ettiğini hatırlattı. Guilherme ayrıca, "Ocak ayında neler olacağını göreceğiz" dedi.


Guilherme'nin açıklamaları şu şekilde:


"Büyük takımlarla isminin anılması güzel, Malatya ile kontratım devam ediyor. Ocak ayında ne olacağını göreceğiz. Ben takıma gol ve asistlerle katkı yapmak, üst sıralara taşımak istiyorum."


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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:51 
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