Guilherme Göztepe'de - Son Dakika

Guilherme Göztepe'de

Göztepe, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Guilherme Göztepe'de, System.String[]

Göztepe, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu Guilherme, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Alvarenga'dan Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladı.

2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etmişti. - İZMİR

Guilherme Göztepe'de

Trabzonspor, Futbolcu, Göztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Guilherme Göztepe'de - Son Dakika Spor

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