Guilherme, sağlık kontrolünden geçti
3 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la yeniden anlaşan Guilherme Costa Marques, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:33 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor
'la yeniden anlaşan Guilherme Costa Marques, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, futbolcu Guilherme'nin Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Duyuruda, detaylı kan tetkikleri yapılan Guilherme'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.
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