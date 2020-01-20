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Guilherme Sitya resmen Konyaspor'da
6 saat önce
İttifah Holding Konyaspor, Jagiellonia'dan sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
İttifah Holding Konyaspor, Jagiellonia'dan sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:34
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