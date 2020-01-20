Guilherme Sitya resmen Konyaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Guilherme Sitya resmen Konyaspor'da - Son Dakika Spor

Guilherme Sitya resmen Konyaspor'da

6 saat önce

İttifah Holding Konyaspor, Jagiellonia'dan sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

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İttifah Holding Konyaspor, Jagiellonia'dan sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladığını açıkladı.


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Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:34 
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