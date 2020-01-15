Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa Marques'in, sarı-siyahlı takımda kalacağı bildirildi.

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, sosyal medya hesabından, "TFF harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş ile anlaşamadıklarını, Guilherme'nin Süper Lig'in en iyi oyuncularından biri olarak Yeni Malatyaspor'da devam edecek." bilgisini paylaştı.

Geçen sezon İtalyan ekibi Benevento'tan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a transfer olan Guilherme, Türkiye ligindeki performansıyla beğeni topladı.

Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, 59 kez sarı-siyahlı formayı giydi ve 12 gol attı. Guilherme, bu sezon 17 lig maçında 1228 dakika görev alırken, 5 kez fileleri havalandırdı.