Son Dakika Haberleri: Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor
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Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor

23 dakika önce

Brezilyalı futbolcu 3 gol, 3 asistlik performansıyla takımının kazandığı 7 puanda büyük pay sahibi oldu.

Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor, System.String[]

Brezilyalı futbolcu 3 gol, 3 asistlik performansıyla takımının kazandığı 7 puanda büyük pay sahibi oldu.


Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray ile Guilherme'nin 89. dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak puanını 7'ye yükselten Malatya temsilcisinde yüzler gülüyor. Müsabakanın ikinci yarısındaki etkili oyunuyla rakibine galibiyet şansı tanımayan sarı-kırmızılılarda son haftaların başarılı ismi Guilherme bu maçı da boş geçmedi. Brezilyalı orta saha Süper Lig'in 1. haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü ve 5. haftasındaki Galatasaray maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 3 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra atılan 3 gole de asistiyle direkt katkı yaparak, 5. hafta sonunda toplanan 7 puanda büyük pay sahibi oldu.


Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon İtalya'nın Benetivo takımından kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar başarılı performansından dolayı Guilherme ile bu sezon başında kiralık olarak yeniden anlaşmaya vardı.


Sergen Yalçın'dan maç sonu değerlendirmesi...


Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:25 
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