Guilty Gear Strive 1.05 Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika

Arc System Works, için Yama 1.05'i yayınladı. Sürüm notlarına göre, 1.05 güncellemesi Korece sesler ekler, çeşitli klavye sorunlarını giderir ve çok sayıda ağ ince ayarı ve düzeltmesi getirir.

Guilty Gear Strive

Daha fazla ayrıntıya girecek olursak 1.05 Yaması, eşleşmeden hemen önce eşleştirme iptal edildiğinde oyuncunun Düello İstasyonundaki konumunun değişeceği bir hatayı düzeltir. Ayrıca bir maçtan sonra rakibinizi sonuç ekranından takip etmenin imkansız olduğu bir hatayı düzeltir. Ayrıca, oyuncunun, Oyuncu Maçı modunda bir maç bittikten sonra bir maç bekleme durumunu iptal etmesinden sonra, bir maç ararken oyunun Eğitim Moduna girememesine neden olan bir hatayı düzeltir.

Her zaman olduğu gibi bu yeni güncellemeyi Steam istemcisini başlattığınızda otomatik olarak yapacaktır.

Guilty Gear Strive 1.05 Güncelleme Notları

Genel çevrimiçi maçlar sırasında meydana gelen birkaç hata düzeltildi.

Hangi bir hata düzeltildi? sembolü bazen Oyuncu Maçları için Arama Kimliğine dahil edilebilir.

Ayrıca, eşleştirmeden hemen önce eşleştirme iptal edildiğinde oyuncunun Düello İstasyonundaki konumunun değişeceği bir hata düzeltildi.

Oyuncu Maçı modunda aynı koltukta aynı anda bir maç başlatıldığında görüntülenen Aranıyor Posterinin gerçek maçtan farklı olması hatası düzeltildi.

Oyuncu Eğitim Modundayken bir eşleşme ararken karakter seçme ekranında bir eşleşme bulunduğunda oluşan bir görüntüleme hatası düzeltildi.

Ayrıca, bir önceki maç sona erdiğinde oyuncunun durumunu bir maçı beklemekten doğrudan izleme durumuna geçirdikten sonra, oyunun uzun süre tepki vermemesine neden olan bir hata da düzeltildi.

Oyuncu, Oyuncu Maçı modunda bir maç bittikten sonra bir maç bekleme durumunu iptal ettikten sonra, bir maç ararken oyunun Eğitim Moduna girememesine neden olan bir hata düzeltildi.

Oyuncu Maçı modunda bir maç bittikten sonra odaya dönen oyuncular arasında uzun bir zaman farkı varsa, rotasyon kurallarının düzgün bir şekilde takip edilmeyeceği bir hata düzeltildi.

Ayrıca maçtan sonra rakibinizi sonuç ekranından takip edememe hatası düzeltildi.

Maçtan sonra sonuç ekranında çalışmasa bile En İyi Maç simgesinin görüntülenmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Diğer küçük sorunlar düzeltildi.