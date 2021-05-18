Guilty Gear: Strive hikaye fragmanı oyunseverlerle buluştu - Son Dakika
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Guilty Gear: Strive hikaye fragmanı oyunseverlerle buluştu

18.05.2021 15:12
Guilty Gear: Strive hikaye fragmanı oyunseverlerle buluştu

Geliştirici firma olan Arc System Works, dövüş oyunu Guilty Gear: Strive'ın hikaye fragmanını yayınladı.

Guilty Gear: Strive'ın hikaye fragmanı kullanıcılar tarafından çokça aratılmaya ve sorulmaya başlanmıştı. Tasarlayıcı şirket Arc System Works sonunda fragmanı oyunseverler için yayınladı.

Bunun yanı sıra oyunun İngilizce seslendirme ekibinin hepsi açıklandı.

Karakter (Seslendiren)

Sol Badguy (David Forseth)

Zato=1 (Matthew Mercer)

Chipp Zanuff (Ed Bosco)

Nagoriyuki (Evan Michael Lee)

Anji Mito (Kae Min)

Leo Whitefang (Jamieson Price)

Ky Kiske (Sean Chiplock)

Potemkin (Armen Taylor)

Axl Low (Alexander Gross)

Vernon (Anthony Alabi)

Faust (Kaiji Tang)

May (Eden Riegel)

I-No (Amber Lee Connors)

Millia Rage (Tara Platt)

Giovanna (Lilimar)

Ramlethal Valentine (Laura Stahl)

Asuka (Derek Stephen Prince)

Gabriel (Richard Epcar)

Aria (Nicole Tompkins)

Erica (Sarah Williams)

Goldlewis (Steve Barr)

GUILTY GEAR STRIVE FRAGMANI VE ÇIKIŞ TARİHİ DUYURULDU

Guilty Gear: Strive PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC (Steam) için 11 Haziran'da çıkışını gerçekleştirecek. Deluxe ve Ultimate sürümleri ise oyuna 8 Haziran'da erişim sunmuş olacak.

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