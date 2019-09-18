Guindos: avrupa merkez bankası "piyasaya bir sinyal göndermek"  istedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ECB'nin "piyasaya bir sinyal göndermek için" mevduat faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 0.5'e çektiğini söyledi.

Yaptığı konuşmada Guindos, borçlanma maliyetlerinin düşük tutulması konusundaki kararlılığını yinelediğini, ancak "önümüzdeki yıllarda durumun böyle devam edemeyeceğini" ve Euro Bölgesi'nde daha fazla mali homojenleşmeye ihtiyacın olduğunu belirtti.

Guindos, para politikasının ekonomiyi iyileştirmek için tek başına yeterli olamayacağını ve harcamaları artırmak için yeterli manevra alanına sahip ülkelerin desteğinin alınması gerektiğine dikkat çekti. Verimliliğin ve rekabet gücünün çok önemli olduğunu vurgulayan Guindos aynı zamanda ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte yumuşak bir şekilde devam etmesini öngördüğünü belirtti.