Son Dakika Haberleri: Guindos: Enflasyon beklentileri kontrolden çıkarsa ECB harekete geçer
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Guindos: Enflasyon beklentileri kontrolden çıkarsa ECB harekete geçer

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin ekonomiye daha fazla teşvik sağlaması için Euro Bölgesi'nde uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması gerektiğini söyledi.

Guindos: Enflasyon beklentileri kontrolden çıkarsa ECB harekete geçer, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin ekonomiye daha fazla teşvik sağlaması için Euro Bölgesi'nde uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması gerektiğini söyledi.
Luxemburg Times gazetesinin haberine göre Guindos, "ECB'nin ekonomiye teşvik sağlaması için enflasyon bekleyişlerinin çıpadan kurtulduğunu görmemiz gerekli. Piyasa bazlı enflasyon bekleyişlerinde bir düşüş olsa da böyle bir şey henüz yaşanmadı" dedi.
Guindos, enflasyon bekleyişlerinin daha da kötüleşmesi halinde ECB'nin harekete geçeceğini vurguladı ve "Ancak şu anda, bizim para politikası duruşumuz hem enflasyon, hem de reel aktivite ile tam uyumlu" diye ekledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:45 Kaynak: DHA
Times, Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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