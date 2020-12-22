Guinnes rekortmeni Cem Karabay, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı - Son Dakika

Guinnes rekortmeni Cem Karabay, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı

22.12.2020 11:41
Guinnes rekortmeni Cem Karabay, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı, System.String[]

Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan "Akvaryum Adam" Cem Karabay, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan "Akvaryum Adam" Cem Karabay, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Rekortmen sporcu Karabay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Karabay, haber kategorisinde Imtiyaz Khan'ın "Koronavirüs Hindistan'da", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un Zaferi", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde "Kabede Koronavirüs Sessizliği" başlıklı fotoğrafa oy veren Karabay, "Kabe, yüzyıllardır Müslümanların ibadet yeri olmuştur. Her yıl milyonlarca Müslüman Kabe'de tavaf eder. Bu yıl kovid tedbirleri gereğince yalnız kaldı. Bu yalnızlık elbette ki fiziki bir yalnızlıktı. Bu fotoğrafa baktığımız zaman insanın tüylerinin ürpermemesi, dünya üzerinde yaşanan bu pandeminin hissedilmemesi mümkün değil. Bu nedenle bu görseli yılın en iyi yaşam fotoğrafı olarak seçtim." ifadelerini kullandı.

Cem Karabay, haber kategorisindeki "Koronavirüs Hindistan'da" başlıklı fotoğrafı seçmesine ilişkin 2020 yılında Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün herkesin hayatını normalden uzaklaştırdığını dile getirdi.

İnsanların artık eskiden olduğu gibi yaşamadığını, eskiden olduğu gibi davranmadığını ama yeni normallere alışmak için de mücadele ettiğini ifade eden Karabay, "Bu fotoğrafı seçmemdeki en büyük nedenlerden biri; Hindistan'da krematoryumda bir cenaze var, birazdan yakılacak. Kimin hangi inanışta olduğunun hiç bir önemi yok. Burada acı bir kayıp var. Yakılmadan önce başında bir kişi oturmuş dua ediyor. Bu fotoğraf o anki çaresizliği gösteriyor." dedi.

Spor kategorisindeki tercihini "Hamilton'un Zaferi" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Karabay, "Uzun bir süre Formula 1 yarışları İstanbul'a gelmedi. Tekrar dönüş yapıp İstanbul'a gelmesi, bunun pandemi sürecine denk gelmesi önemli. Bu tür yarışmalar sonrasında büyük eğlenceler yapılır, sporcular ellerde, kucaklarda taşınırdı. Ama maalesef pandemi süreci dünyayı etkisi altına aldığı için herkes kendince tedbirler geliştirdi. Artık selamlar bile yürekten oldu. Bu fotoğraf şu an dünyanın içinde bulunduğu dikkat etmesi gereken maske, mesafe hijyen üçgeninin en güzel örneklerinden birini oluşturduğu için bu fotoğrafı tercih ettim." diye konuştu.

Koronavirüs, Hindistan, Sporcu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guinnes rekortmeni Cem Karabay, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı - Son Dakika


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