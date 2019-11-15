Son Dakika Haberleri: Guinness'e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı
Son Dakika Genel Guinness'e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı - Son Dakika

Guinness'e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı

6 saat önce

Guinness'e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kebapçı, başarısını 1 metre 40 santimetre uzunluğundaki kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladıADANA - Adana'da geçtiğimiz ay düzenlenen Lezzet Festivali'nde, 233.

Guinness'e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kebapçı, başarısını 1 metre 40 santimetre uzunluğundaki kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı

ADANA - Adana'da geçtiğimiz ay düzenlenen Lezzet Festivali'nde, 233.6 metre şişte et pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kebapçı başarısını 1 metre 40 santimetre uzunluğundaki kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı.

Kentte geçen 4-6 Ekim tarihleri arasında 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Ciğerci Ulaş isimli kebapçı tarafından "Tek şişte et pişirme" rekoru 233.6 metreyle kırıldı.

Kebapçı ise bu başarısını pastacı Can Montana'ya 70 santimetre yüksekliği 1 metre 40 santimetre uzunluğunda kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı. Kutlamada konuşan mekan sahiplerinden kebapçı Gül Kıstak, "Sizlerin ve kıymetli arkadaşlarımızın emekleriyle haklı bir galibiyeti kutluyoruz. Bu sadece bizim değil şehirlerin birincisi Adanamızın ve Türkiye'mizin ilk kebap rekoru. Bunu da haklı kutlamasını hep birlikte yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın tarih her zaman cesurları yazar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mekan sahipleri çalışanlarına plaket taktim etti.

Guinness'e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı

Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor
Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Siyanür intiharlarının tartışıldığı programda stüdyoyu buz kesen çıkış: Ahmet, kaşınma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:51:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Guinness'e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]