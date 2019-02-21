Guinness Rekorlar Kitabına Giren En Enteresan Fiziksel Kayıtlar

Dünyanın en garip insanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Kimi en uzun kulak kıllarına sahipken kiminin çok büyük göğüsleri var. Gelin bu sıra dışı insanlara daha yakından bakalım.

Dünyanın en garip insanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Kimi en uzun kulak kıllarına sahipken kiminin çok büyük göğüsleri var. Gelin bu sıra dışı insanlara daha yakından bakalım.

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