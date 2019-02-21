Son Dakika Haberleri: Guinness Rekorlar Kitabına Giren En Enteresan Fiziksel Kayıtlar

Guinness Rekorlar Kitabına Giren En Enteresan Fiziksel Kayıtlar

1 saat önce

Dünyanın en garip insanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Kimi en uzun kulak kıllarına sahipken kiminin çok büyük göğüsleri var. Gelin bu sıra dışı insanlara daha yakından bakalım.

Dünyanın en garip insanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Kimi en uzun kulak kıllarına sahipken kiminin çok büyük göğüsleri var. Gelin bu sıra dışı insanlara daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:13 Kaynak: Youtube

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