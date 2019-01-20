Guinness Rekorlar Kitabındaki 5 Mucizevi Rekor
56 dakika önce
Bugün videomuzda Guinness Rekorlar Kitabına girmiş olan gelmiş geçmiş en çılgın rekorları izliyor olacaksınız. Eğer hazırsanız bu şaşırtıcı rekorlara vakit kaybetmeden geçelim.
Bugün videomuzda Guinness Rekorlar Kitabına girmiş olan gelmiş geçmiş en çılgın rekorları izliyor olacaksınız. Eğer hazırsanız bu şaşırtıcı rekorlara vakit kaybetmeden geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:38 Kaynak: Youtube
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