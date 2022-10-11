Peru'nun Lima kentinde yaşayan Jorge Vasquez, sahip olduğu anime karakteri Saint Seiya'ya (Zodyak Şövalyeleri) ait eşyaların yer aldığı koleksiyon nedeniyle 2014 ve 2016 yıllarında iki kez Guinness Rekorlar kitabına girdi. Jorge'nin koleksiyonunda ünlü animenin 6 bin 688 adet eşyası bulunuyor. Koleksiyon, başkent Lima'da Plaza Norte Alışveriş Merkezi'nde bulunan Saint Seiya Müzesi'nde sergileniyor.

Kaynak: AA

Lima, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Guinness Rekorunu iki kez kıran Zodyak Şövalyeleri koleksiyonu Peru'da - Son Dakika

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