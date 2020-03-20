Son Dakika › Politika › Gül: '(2. yargı paketi) Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu.... - Son Dakika
Gül: "(2. yargı paketi) Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu....
6 saat önce
Gül: "(2. yargı paketi) Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.
Gül: "(2. yargı paketi) Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:24 Kaynak: AA
Son Dakika Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu