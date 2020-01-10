Gül: "2019'da AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gül: '2019'da AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. - Son Dakika

Gül: "2019'da AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır.

6 saat önce

Gül: "2019'da AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır.

Gül:

Gül: "2019'da AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim

Son Dakika Haberleri
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması - Son Dakika
16:32 Kilis'te jandarmadan "Güven Masası" uygulaması - Son Dakika
16:31 ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI 2 YARALI (1) - Son Dakika
16:27 Çığ altında kalan işçi toprağa verildi - Son Dakika
16:25 Tarsus'ta su baskınları ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 16:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gül: "2019'da AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]