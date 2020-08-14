Gül: "317 ceza infaz kurumunda okullaşma çalışmalarını 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi... - Son Dakika
Gül: "317 ceza infaz kurumunda okullaşma çalışmalarını 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. (3)
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14.08.2020 19:00:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gül: "317 ceza infaz kurumunda okullaşma çalışmalarını 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi... - Son Dakika